Широков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Широков Михаил
Мать: Широкова ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Широкова) ?
Мать ребёнка: Широкова Акулина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Широкова) ?
Мать ребёнка: Широкова Акулина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Широков Филипп
Мать ребёнка: Широкова Акулина
Рождение ребёнка
19.01.1917
Сын: Широков Игнат
Мать ребёнка: Широкова Акулина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Широков Николай
Мать ребёнка: Широкова Акулина
Смерть
Неизвестно