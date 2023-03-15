Широков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Широков Михаил

Мать: Широкова ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Широкова) ?

Мать ребёнка: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Широкова) ?

Мать ребёнка: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Широков Филипп

Мать ребёнка: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1917

Сын: Широков Игнат

Мать ребёнка: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Широков Николай

Мать ребёнка: Широкова Акулина

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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