Кузнецова (Чаленко) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Чаленко) Надежда Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1962

Отец: Чаленко Анатоллий Григорьевич

Мать: Чаленко Антонина

Рождение ребёнка
30.08.1983

Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
24.12.1985

Дочь: Кузнецова Марина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр

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