Кузнецова (Чаленко) Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1962
Отец: Чаленко Анатоллий Григорьевич
Мать: Чаленко Антонина
Рождение ребёнка
30.08.1983
Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
24.12.1985
Дочь: Кузнецова Марина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Александр