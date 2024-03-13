Rodie Alexander “Alex” — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRodie Alexander “Alex”

Rodie Alexander “Alex”

Место рождения

of CKMC, Great Bend, Barton, Kansas

Дата рождения

31.10.1894

Дата смерти

07.06.1974

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894

Отец: Rodie Johann Peter

Мать: Amalia

of CKMC, Great Bend, Barton, Kansas
Место жительства
1920
Garfield, Rush, Kansas, United States
Место жительства
1930
Garfield, Rush, Kansas, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Garfield Township, Rush, Kansas, United States
Смерть
07.06.1974
Great Bend
Похороны
11.06.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close