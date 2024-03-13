Rodie Alexander “Alex”
Место рожденияof CKMC, Great Bend, Barton, Kansas
Дата рождения31.10.1894
Дата смерти07.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1894
Отец: Rodie Johann Peter
Мать: Amalia
of CKMC, Great Bend, Barton, Kansas
Место жительства
1920
Garfield, Rush, Kansas, United States
Место жительства
1930
Garfield, Rush, Kansas, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Garfield Township, Rush, Kansas, United States
Смерть
07.06.1974
Great Bend
Похороны
11.06.1974