Смирнов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Курнаева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Марья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Марья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно