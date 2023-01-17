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Смирнов Алексей Васильевич

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Место рождения

Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Курнаева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Марья Александровна

Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Марья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марья Александровна

Смерть
Неизвестно
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