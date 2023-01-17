Гавриков Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1907
Сын: Гавриков Симеон
Мать ребёнка: Гаврикова Наталья
метрика ХАнино Успенской церкви 1907 фото 0862
Рождение ребёнка
19.11.1909
Сын: Гавриков Александр
Мать ребёнка: Гаврикова Наталья
Место жительства
1913
Рождение ребёнка
18.06.1916
Дочь: Гаврикова Дарья
Мать ребёнка: Гаврикова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Григорий
Мать ребёнка: Гаврикова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Митрофан
Мать ребёнка: Гаврикова Наталья
Смерть
Неизвестно