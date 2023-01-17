Камалиева (Закиева) Роза Нурхасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2000
Дочь: Камалиева Эльмира Ильхамовна
Отец ребёнка: Камалиев Ильхам Баграмович
Рождение ребёнка
19.10.2001
Сын: Камалиев Айдар Ильхамович
Отец ребёнка: Камалиев Ильхам Баграмович
Бракосочетание
Неизвестно