Камалиева (Закиева) Роза Нурхасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиева (Закиева) Роза Нурхасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2000

Дочь: Камалиева Эльмира Ильхамовна

Отец ребёнка: Камалиев Ильхам Баграмович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.10.2001

Сын: Камалиев Айдар Ильхамович

Отец ребёнка: Камалиев Ильхам Баграмович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалиев Ильхам Баграмович

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