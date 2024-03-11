Радионова Ася Нурадиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радионова Ася Нурадиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1958

Отец: Шведов Нурадин Омарович

Мать: Дедух Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1979

Дочь: Плеева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Плеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1983

Сын: Радионов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Радионов Андрей Валентинович

Рождение ребёнка
07.02.1987

Дочь: Рулева Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Радионов Андрей Валентинович

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