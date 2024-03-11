Радионова Ася Нурадиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1958
Отец: Шведов Нурадин Омарович
Мать: Дедух Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1979
Дочь: Плеева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Плеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1983
Сын: Радионов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Радионов Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
07.02.1987
Дочь: Рулева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Радионов Андрей Валентинович