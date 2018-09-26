Гладких Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладких Анна Ивановна

Гладких Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.03.1949

Дата смерти

26.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1969

Дочь: Гладких Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Гладких Владимир

Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Галлямова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Гладких Владимир

Место жительства
До 26.09.2028
Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Гладких Владимир

Смерть
26.09.2018
Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close