Гладких Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.03.1949
Дата смерти26.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1949
Рождение ребёнка
26.08.1969
Дочь: Гладких Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Гладких Владимир
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Галлямова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Гладких Владимир
Место жительства
До 26.09.2028
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Гладких Владимир
Смерть
26.09.2018