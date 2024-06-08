Антонова Пелагея Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1937
Дочь: Полуэктова (Антонова) Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Антонов Григорий Максимович