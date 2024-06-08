Антонова Пелагея Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
18.03.1937

Дочь: Полуэктова (Антонова) Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Антонов Григорий Максимович

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