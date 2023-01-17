Шамсинур Мугаллим кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.
Сын: Мухамметзариф Мухамметгалим улы
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы
Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.
Дочь: Амирова Гайнесурур Габдулгалим кызы
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.
Сын: Галимов Газиз Абдулгалим улы
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Смерть
Неизвестно