Шамсинур Мугаллим кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсинур Мугаллим кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.

Сын: Мухамметзариф Мухамметгалим улы

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.

Сын: Минзариф Абдулгалим улы

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.

Дочь: Амирова Гайнесурур Габдулгалим кызы

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.

Сын: Галимов Газиз Абдулгалим улы

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Никах
Неизвестно

Муж: Абдулгалим Абдуллатиф улы

Смерть
Неизвестно
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