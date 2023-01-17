Талдыкина Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Анастасия Владимировна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Талдыкин Петр Борисович

Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Талдыкина Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Талдыкина Мария Борисовна

Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Талдыкина Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Талдыкина Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Талдыкина Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Борис Антонович

Смерть
Неизвестно
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