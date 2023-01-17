Талдыкина Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Талдыкина Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Талдыкина Мария Борисовна
Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Талдыкина Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Талдыкина Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Талдыкина Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Талдыкин Борис Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно