Бедарев Колистрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бедарев Иван I
Мать: Бедарева Жена Ивана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бедарев Спиридон Колистратов
Мать ребёнка: Бедарева Матрена Феодотова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бедарев Никита Колистратов
Мать ребёнка: Бедарева Матрена Феодотова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Бедарева Матрена Феодотова
Смерть
Неизвестно