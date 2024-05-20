Бедарев Колистрат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарев Колистрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бедарев Иван I

Мать: Бедарева Жена Ивана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедарева Матрена Феодотова

Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бедарев Спиридон Колистратов

Мать ребёнка: Бедарева Матрена Феодотова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бедарев Никита Колистратов

Мать ребёнка: Бедарева Матрена Феодотова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бедарев Ипат Колистратов

Мать ребёнка: Бедарева Матрена Феодотова

Смерть
Неизвестно

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