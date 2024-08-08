Мрясова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мрясов Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: (Мрясова) Валентина Иванова
Отец ребёнка: Мрясов Иван Иванов
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно