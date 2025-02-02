Рубцова (Ларикова) Василиса Павловна 23.01.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рубцова (Ларикова) Василиса Павловна

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Место рождения

г. Нижневартовск ХМАО-Югра

Дата рождения

23.01.1987

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987

Отец: Лариков Павел Анатольевич

Мать: Гармс (Крепышева) Татьяна Андреевна

г. Нижневартовск ХМАО-Югра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.08.2010

Муж: Рубцов Олег

г. Нижневартовск ХМАО-Югра
Рождение ребёнка
24.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубцов Олег

г. Нижневартовск ХМАО-Югра

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