Рубцова (Ларикова) Василиса Павловна
Место рожденияг. Нижневартовск ХМАО-Югра
Дата рождения23.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987
г. Нижневартовск ХМАО-Югра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.08.2010
Муж: Рубцов Олег
г. Нижневартовск ХМАО-Югра
Рождение ребёнка
24.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубцов Олег
г. Нижневартовск ХМАО-Югра