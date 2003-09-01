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Белей Анастасия Евгеньевна
Белей Анастасия Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2003
Пол
Женский
Отец
Белей Евгений Александрович
1981 г.р.
Мать
Белей (Батурина) Наталья Борисовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2003
Отец:
Белей Евгений Александрович
Мать:
Белей Наталья Борисовна
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