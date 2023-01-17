Проваторова (Сапелкина) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проваторова (Сапелкина) Марина Ивановна

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Место рождения

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

12.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Сапелкин Иван Федорович

Мать: Сапелкина Мария Павловна

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1940

Дочь: Базанова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Проваторов Иван Васильевич

Булгаково, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проваторов Иван Васильевич

Смерть
12.04.1984
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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