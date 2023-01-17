Проваторова (Сапелкина) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти12.04.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Сапелкин Иван Федорович
Мать: Сапелкина Мария Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1940
Дочь: Базанова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Проваторов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1984
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область