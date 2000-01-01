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(Томаева) Валентина
(Томаева) Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.1938
Пол
Женский
Отец
Томаев Георгий
1901 г.р.
Мать
(Найденова) Елена
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938
Отец:
Томаев Георгий
Мать:
Елена
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