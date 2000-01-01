(Томаева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Томаева) Валентина

(Томаева) Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1938

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938

Отец: Томаев Георгий

Мать: Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close