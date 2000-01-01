Пронин Василий Сергеевич
Место рожденияПензенская обл.
Дата рождения22.02.1907
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907
Отец: Пронин Сергей
Мать: не указана
Пензенская обл.
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pronina Nina
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pronina Nina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pronina Nina
Смерть
Около 1941