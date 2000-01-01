Пронин Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Василий Сергеевич

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Место рождения

Пензенская обл.

Дата рождения

22.02.1907

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907

Отец: Пронин Сергей

Мать: не указана

Пензенская обл.
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pronina Nina

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pronina Nina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pronina Nina

Смерть
Около 1941
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