Костюченко (Костюк) Прохор Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Костюк) Прохор Кириллов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Костюченко (Костюк) Кирилл Иоаннов

Мать: Якимова (Якимова) Дария

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Кириллова

Мать ребёнка: ?

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Костюченко (Костюк) Дмитрий Прохоров

Мать ребёнка: ?

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Костюченко (Костюк) Нестор Прохоров

Мать ребёнка: ?

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Костюченко (Костюк) Никифор Прохоров

Мать ребёнка: ?

Малин, Житомирська область
Смерть
1869

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