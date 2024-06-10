Костюченко (Костюк) Прохор Кириллов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Кириллова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Костюченко (Костюк) Дмитрий Прохоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Костюченко (Костюк) Нестор Прохоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Сын: Костюченко (Костюк) Никифор Прохоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1869