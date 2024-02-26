Зинавея Осипова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинавея Осипова (Вна)

Зинавея Осипова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирс Егоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Филип Фирсов (Ич)

Отец ребёнка: Фирс Егоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Терентий Фирсов (Ич)

Отец ребёнка: Фирс Егоров (Ич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.