Перепелкин Сафрон Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
11.11.1810
Жена: Авдотья Павлова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 218 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1810
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Перепелкина Авдотья Сафронова
Мать ребёнка: Авдотья Павлова
Смерть
1832