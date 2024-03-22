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Перепелкин Сафрон Игнатов

Место рождения

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Перепелкин Игнат (по крестному отцу)

Мать: Аграфена Никитина

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
11.11.1810

Жена: Авдотья Павлова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 218 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1810
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Перепелкина Авдотья Сафронова

Мать ребёнка: Авдотья Павлова

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1832
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