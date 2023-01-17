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Новиков Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

26.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: Валюженич Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Ясеновна

Военная служба
С 1939 по 1940
Советско-финская война
Военная служба
С 29.06.1941 по 26.02.1944
ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Евдокия Ясеновна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
26.02.1944
Барсеево, Лиозненский район, Витебская область
Умер от ран
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