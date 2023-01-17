Новиков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти26.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1930
Дочь: Валюженич Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Ясеновна
Военная служба
С 1939 по 1940
Советско-финская война
Военная служба
С 29.06.1941 по 26.02.1944
ВОВ
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
26.02.1944
Барсеево, Лиозненский район, Витебская область
Умер от ран