Ломова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1932
Дата смерти01.09.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Рождение ребёнка
16.05.1960
Дочь: Щекина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломов Александр Викторович
Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1995