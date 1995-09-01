Ломова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломова Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

01.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: Соколов Николай Федорович

Мать: Соколова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
16.05.1960

Дочь: Щекина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломов Николай Викторович

Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломов Александр Викторович

Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Ломов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломов Виктор Николаевич

Смерть
01.09.1995
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