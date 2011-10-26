Дубровский Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения07.11.1940
Дата смерти26.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940
Рождение ребёнка
01.05.1965
Сын: Дубровский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Дубровская Вера Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1974
Дочь: Зайцева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дубровская Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2011