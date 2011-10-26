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Дубровский Владимир Павлович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

07.11.1940

Дата смерти

26.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1940

Отец: Дубровский Павел Васильевич

Мать: Дубровская Клавдия Гавриловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.05.1965

Сын: Дубровский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Дубровская Вера Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.01.1974

Дочь: Зайцева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дубровская Вера Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Вера Николаевна

Смерть
26.10.2011
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