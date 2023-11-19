Бегунов Петр Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Бегунов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Бегунова Анисия Петровна
Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бегунова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
1805
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4