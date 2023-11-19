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Бегунов Петр Ефремович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Бегунов Ефрем Афанасьевич

Мать: Бегунова Татьяна Васильевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегунова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бегунов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Бегунова Анисия Петровна

Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бегунова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бегунов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Бегунова Пелагея Алексеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
1805
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4

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