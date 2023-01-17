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Кауль Александр Иосифович

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Место рождения

с. Панинское, Николаевский уезд, Самарская губерния (ныне - Саратовская область)

Дата рождения

1887

Дата смерти

24.11.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Панинское, Николаевский уезд, Самарская губерния (ныне - Саратовская область)
Место жительства
По 1909
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1913
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1924
Северо-Кавказский край
Место жительства
С 1931 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1937
Ставропольский край
Место жительства
С 1937 по 1955
Карлаг, Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1955
Караганда, Казахстан
Смерть
24.11.1958
Караганда, Казахстан
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