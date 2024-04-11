Усков Борис Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973
Отец: Усков Евгений Иванович
Мать: Ускова Тамара Борисовна
Бракосочетание
28.08.1994
Венчание в православном храме г. Ферганы, Узбекистан
Рождение ребёнка
11.12.1995
Дочь: Авен Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: Ускова Наталья Владимировна
Саратовская область город Энгельс
Рождение ребёнка
04.02.2005
Мать ребёнка: Ускова Наталья Владимировна
город Энгельс
Рождение ребёнка
19.01.2010
Сын: Усков Сергей (Сергий) Борисович
Мать ребёнка: Ускова Наталья Владимировна
город Энгельс