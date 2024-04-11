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Усков Борис Евгеньевич

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

02.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

БУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973

Отец: Усков Евгений Иванович

Мать: Ускова Тамара Борисовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
28.08.1994

Жена: Ускова Наталья Владимировна

Венчание в православном храме г. Ферганы, Узбекистан
Рождение ребёнка
11.12.1995

Дочь: Авен Анастасия Борисовна

Мать ребёнка: Ускова Наталья Владимировна

Саратовская область город Энгельс
Рождение ребёнка
04.02.2005

Сын: Усков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Ускова Наталья Владимировна

город Энгельс
Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Усков Сергей (Сергий) Борисович

Мать ребёнка: Ускова Наталья Владимировна

город Энгельс
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