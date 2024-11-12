Заварзин Федот Федосеевич (Федорович) 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

02.10.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Заварзин Александр Сидорович

Мать: не указана

1839 или в 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварзина Федосья Вуколовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Заварзин Игнат Федотович (Федорович)

Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна

родился в 1862 или в 1863
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.

Дочь: Заварзина Екатерина Федосеевна

Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.

Дочь: Заварзина Варвара Федосеевна

Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1887 ст.

Жена: Заварзина (Константинова) Прасковья Петровна

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
второй брак, 50 лет второй брак и у Прасковьи Петровны
Смерть
02.10.1895 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
55 лет, от горячки

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