Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти02.10.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Заварзин Александр Сидорович
Мать: не указана
1839 или в 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Заварзин Игнат Федотович (Федорович)
Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна
родился в 1862 или в 1863
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.
Дочь: Заварзина Екатерина Федосеевна
Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.
Дочь: Заварзина Варвара Федосеевна
Мать ребёнка: Заварзина Федосья Вуколовна
Бракосочетание
26.10.1887 ст.
второй брак, 50 лет второй брак и у Прасковьи Петровны
Смерть
02.10.1895 ст.
55 лет, от горячки