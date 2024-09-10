Лобанов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Василий Николаевич

Лобанов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Акилина Евфимовна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 4
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Лобанов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Лобанова Акилина Евфимовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_16.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 8 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Лобанов Василий Николаев и законная жена Акилина ... Показать все
Крещение
21.01.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_16.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 8 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Лобанов Василий Николаев и законная жена Акилина ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.