Лобанов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 4
Рождение ребёнка
16.01.1901
Мать ребёнка: Лобанова Акилина Евфимовна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_16.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 8 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Лобанов Василий Николаев и законная жена Акилина ... Показать все
Крещение
21.01.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 4_16.01.1901_крещение-21.01.1901 пол_М_ запись - 8 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Лобанов Василий Николаев и законная жена Акилина ... Показать все
Смерть
Неизвестно