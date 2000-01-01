Норин Миней Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норин Миней Маркелов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Норин Макар Васильевич

Мать: не указана

Смерть
После 1748
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