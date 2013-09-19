Лужина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.2013

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.2013

Отец: Лужин Дмитрий

Мать: Лужина Екатерина Сергеевна

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