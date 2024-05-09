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Переслегин Евгений Сергеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1909

Дата смерти

28.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909

Отец: Переслегин Сергей Игнатьевич

Мать: Переслегина (Новикова) Александра Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
21.08.1940

Жена: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1943

Сын: Переслегин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Пегова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1949

Сын: Переслегин Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1951

Сын: Переслегин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
28.06.1993
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Кладбище Нагулино, квартал 37

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