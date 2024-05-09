Переслегин Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1909
Дата смерти28.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909
Бракосочетание
21.08.1940
Рождение ребёнка
19.12.1943
Сын: Переслегин Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Пегова Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1949
Сын: Переслегин Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1951
Сын: Переслегин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Переслегина (Пегова) Валентина Ивановна
Смерть
28.06.1993
Кладбище Нагулино, квартал 37