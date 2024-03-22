Артем Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти01.01.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Максим Терентьев
Мать: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
01.02.1819
Дочь: Анна Артемова
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 662 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1819
Смерть
01.01.1864
Ф. 3 Оп. 15 Д. 799 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 5 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1864