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Артем Максимов

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

01.01.1864

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Максим Терентьев

Мать: Наталья Васильева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1819

Дочь: Анна Артемова

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 662 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1819
Смерть
01.01.1864
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 799 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 5 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1864
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