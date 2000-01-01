Солодянкина (Фалелеева) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Солодянкин Александр Афонисьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Солодянкин Никита Афонисьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Солодянкин Андрей Афонисьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Афонасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно