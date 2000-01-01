Солодянкина (Фалелеева) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина (Фалелеева) Евдокия Афанасьевна

Солодянкина (Фалелеева) Евдокия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Солодянкин Александр Афонисьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Солодянкин Никита Афонисьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Солодянкин Андрей Афонисьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Афонасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Афонасий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close