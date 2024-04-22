Сергиевский Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергиевский Юрий Николаевич

Сергиевский Юрий Николаевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1947

Отец: Сергиевский Николай Витович

Мать: Сергиевская Евгения Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.11.1980

Жена: Платонова Вера Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1982

Дочь: Сергиевская Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Платонова Вера Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Доброчеева Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: Платонова Вера Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
17-00, 3600, роддом возле кинотеатра Спутник в Лефортово, не 29-й
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close