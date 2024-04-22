Сергиевский Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1947
Бракосочетание
01.11.1980
Рождение ребёнка
07.06.1982
Дочь: Сергиевская Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Платонова Вера Евгеньевна
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Доброчеева Евгения Юрьевна
Мать ребёнка: Платонова Вера Евгеньевна
17-00, 3600, роддом возле кинотеатра Спутник в Лефортово, не 29-й