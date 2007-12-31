Залилова (Яметова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти31.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залилов Сабир Салихович
г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залилов Сабир Салихович
г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2007
Причина смерти: Болезнь