Залилова (Яметова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова (Яметова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

31.12.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Сабир Салихович

г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залилов Сабир Салихович

г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов Сабир Салихович

Смерть
31.12.2007
Причина смерти: Болезнь
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