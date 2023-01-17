Цыбезов Флор Иванов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Цыбезов Иван Филиппов
Мать: Цыбезова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Анастасия Флорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
09.08.1873
Сын: Цыбезов Флор Флоров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
28.03.1876
Сын: Цыбезов Иосиф Флоров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
27.09.1878
Сын: Цыбезов Петр Флоров
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
17.07.1882
Дочь: Прасковья Фролова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
24.09.1885
Дочь: Ромашкина Ефросинья Флорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
19.06.1888
Дочь: Акилина Флорова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно