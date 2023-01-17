Купырев Николай Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Купырева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купырев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Купырева Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Купырев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Купырева Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1943