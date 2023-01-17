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Купырев Николай Гавриилович

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Место рождения

Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

28.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купырева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купырев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Купырева Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Купырев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Купырева Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купырева Клавдия Павловна

Смерть
28.03.1943
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