(Жеребцова) Настасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жеребцова) Настасья Семеновна

Место рождения

д. Доровская

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Доровская
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евфимия Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Евдоким

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коврижных Федор Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Евдоким

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коврижных Андрей Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Евдоким

Смерть
Неизвестно
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