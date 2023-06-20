(Жеребцова) Настасья Семеновна
Место рожденияд. Доровская
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евфимия Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Евдоким
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1781
Сын: Коврижных Федор Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Евдоким
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коврижных Андрей Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Евдоким
Смерть
Неизвестно