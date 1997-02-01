Персиянцев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1936
Дата смерти?.02.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушнова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Персиянцева Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Сысоева Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Персиянцева Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1971
Дочь: Самойлова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Персиянцева Валентина Алексеевна
Смерть
?.02.1997