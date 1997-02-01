Персиянцев Сергей Николаевич 28.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Персиянцев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1936

Дата смерти

?.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Персиянцев Николай Моисеевич

Мать: Персиянцева Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушнова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Персиянцева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Сысоева Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Персиянцева Валентина Алексеевна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1971

Дочь: Самойлова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Персиянцева Валентина Алексеевна

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
?.02.1997

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