Калмыкова (Горбатюк) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Горбатюк) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1965

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмыков Алексей Владимирович

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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