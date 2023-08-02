Калмыкова (Горбатюк) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1965
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Алексей Владимирович
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область