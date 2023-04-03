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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Агафон Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гавриил Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пантелей Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно