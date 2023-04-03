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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Агафон Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гавриил Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пантелей Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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