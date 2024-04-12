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Лунев Корней Сидоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Лунев Сидор Дмитриев

Мать: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Лунев Потап Корнеев

Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агриппина Корнеева

Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Агриппина Корнеева

Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Лунев Матвей Корнеев

Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лунев Федор Корнеев

Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Смерть
Неизвестно
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