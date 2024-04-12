Лунев Корней Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Лунев Сидор Дмитриев
Мать: Лунева Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Лунев Потап Корнеев
Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Агриппина Корнеева
Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Агриппина Корнеева
Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Лунев Матвей Корнеев
Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Лунев Федор Корнеев
Мать ребёнка: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно