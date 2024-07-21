Карабань Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабань Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большой Полсвиж, Лепельский район, Витебская область
Заболотская волость, Лепельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Карабань Фома Константинович

Мать ребёнка: не указана

Большой Полсвиж, Лепельский район, Витебская область
Заболотская волость, Лепельский уезд, Витебская губерния
Смерть
Неизвестно

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