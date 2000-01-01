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(Лоренц) Кристина
(Лоренц) Кристина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1981
Пол
Женский
Отец
Лоренц 1
Мать
Лоренц (Головко) Валентина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1981
Отец:
Лоренц 1
Мать:
Лоренц Валентина Николаевна
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