Лоскутова Авдотья (Евдокия) Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Авдотья (Евдокия) Лаврентьевна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.02.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Рождение
23.02.1833 ст.

Отец: Лоскутов Лаврентий Васильевич

Мать: Лоскутова (Зуева) Ирина Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова дочь Евдокия. Восприемник: родной сын означенного крестьянина Семион, Кукнурского прихода д. Дубровки крестьянская девка Фекла Тихонова Гориновых. Крещение ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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