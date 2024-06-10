Лоскутова Авдотья (Евдокия) Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1833 ст.
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова дочь Евдокия. Восприемник: родной сын означенного крестьянина Семион, Кукнурского прихода д. Дубровки крестьянская девка Фекла Тихонова Гориновых. Крещение ... Показать все
Смерть
Неизвестно