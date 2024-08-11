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Шах-Пирумов Евгений Надирович

Место рождения

Ganja, Ganja, Azerbaijan

Дата рождения

01.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1860

Отец: Шах-Пирумов Надир Данилович (Даниэлбекович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Павлевская (Шах-Пирумова) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1886

Дочь: Fleisher (Shakh-Pirumova Шах-Пирумова) Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1887

Сын: Шах-Пирумов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1889

Дочь: (Шах-Пирумова) Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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