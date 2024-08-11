Шах-Пирумов Евгений Надирович
Место рожденияGanja, Ganja, Azerbaijan
Дата рождения01.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1860
Отец: Шах-Пирумов Надир Данилович (Даниэлбекович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Павлевская (Шах-Пирумова) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1886
Дочь: Fleisher (Shakh-Pirumova Шах-Пирумова) Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1887
Сын: Шах-Пирумов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1889
Дочь: (Шах-Пирумова) Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно