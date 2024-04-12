Laansalu (Liigmann) Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laansalu (Liigmann) Johannes

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Место рождения

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР

Дата рождения

19.11.1916 ст.

Дата смерти

07.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sell ?

Мать ребёнка: Laansalu Erika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Olesk Sirje

Мать ребёнка: Laansalu Erika

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Laansalu Erika

Смерть
07.08.1982
Таллин, Эстонская ССР
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