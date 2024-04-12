Laansalu (Liigmann) Johannes
Место рождения
Дата рождения19.11.1916 ст.
Дата смерти07.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sell ?
Мать ребёнка: Laansalu Erika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Olesk Sirje
Мать ребёнка: Laansalu Erika
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Laansalu Erika
Смерть
07.08.1982
Таллин, Эстонская ССР