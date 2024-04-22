Сычева (Агиенко) Зинаида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Агиенко) Зинаида Георгиевна

Место рождения

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1954

Отец: Агиенко Георгий

Мать: Агиенко Лидия Ивановна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.11.1973

Дочь: Вольхина Нонна Александровна

Отец ребёнка: Сычев Александр Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.07.1987

Дочь: Неглатюкова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Сычев Александр Васильевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Александр Васильевич

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