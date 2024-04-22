Сычева (Агиенко) Зинаида Георгиевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1954
Отец: Агиенко Георгий
Мать: Агиенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1973
Дочь: Вольхина Нонна Александровна
Отец ребёнка: Сычев Александр Васильевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
04.07.1987
Дочь: Неглатюкова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Сычев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно