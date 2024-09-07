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Бугаев Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бугаев Георгий Матвеевич

Мать: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева (Донец) Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева (Донец) Анна Степановна

Рождение ребёнка
?.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бугаева (Донец) Анна Степановна

Смерть
Неизвестно

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