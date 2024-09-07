Бугаев Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бугаева (Донец) Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бугаева (Донец) Анна Степановна
Смерть
Неизвестно